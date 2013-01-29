Дрогба перебирається грати з Китаю до Туреччини

Передбачається, що за другу частину сезону-2012/13 зірковий нападник заробить 2 мільйони євро і 4 мільйони - за наступний сезон, пише ТСН.

Крім того, контрактом передбачені преміальні 15 тисяч євро за кожний зіграний матч.

"Трансфер в "Галатасарай" відкриває нову сторінку моєї кар'єри. Це новий виклик. У команди велика історія, і я не можу дочекатися того моменту, коли вийду на поле у футболці цієї команди. Крім того я хочу на собі відчути, як вболівають в Туреччині. Фанати "Галатасарая" одні з найкращих в світі, і тепер вони будуть підтримувати мене", - сказав сам Дрогба.

Як відомо колишній нападник лондонського "Челсі" останній час грав за китайський "Шанхай Шеньхуа".