ХК "Донбас" заявляє, що не має стосунку до бійки вболівальників

Зустріч між клубами в Донецьку завершилася з рахунком 3:2 на користь гостей, які перемогли в серії буллітів. Після гри відбулася масова бійка за участю вболівальників. "Торпедо" відправило у КХЛ лист і заявило, що фанати "Донбасу" напали на гостей через те, що команда програла. Генеральний директор торпедовцев Андрій Осипенко зазначив, що клуб буде захищати права шанувальників команди.

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"До, під час і після матчу ХК" Донбас "(Донецьк) - ХК" Торпедо "(Нижній Новгород) в Арені" Дружба ", а також на території, закріпленій за Ареною, ніяких інцидентів між уболівальниками клубів не відбувалося. Конфлікт стався в громадському місці за межами території, закріпленої за Ареною "Дружба", - йдеться в повідомленні на сайті ХК "Донбас".

Клуб підкреслює, що всі документи про інцидент направлені в КХЛ і всі коментарі з даного питання будуть озвучені відповідними департаментами ліги.

"ХК" Донбас "до даного післяматчевих події не має ніякого відношення. ХК" Донбас "залишає за собою право захисту законних інтересів, честі і гідності клубу", - йдеться в заяві.

Хокейний клуб також звертається до всіх уболівальників і засобів масової інформації з проханням утриматися від поспішних висновків і коментарів до офіційної заяви КХЛ.