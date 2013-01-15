Янукович привітав ХК «Донбас»

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

«Ваш успіх - яскраве спортивне досягнення українського хокею з шайбою. Приємно відзначити, що у суперфіналі ви продемонстрували злагоджену командну гру та високий професіоналізм», - йдеться у вітанні.

В.Янукович побажав керівництву хокейного клубу, гравцям і тренерам міцного здоров'я, невичерпної енергії, нових здобутків в ім'я України.

На цю тему: «Донбас» виграв суперфінал Континентального Кубка з хокею

Як повідомляв УНІАН, 13 січня у Донецьку на арені «Дружба» хокейний клуб «Донбас» став переможцем суперфіналу Континентального кубка - клубного змагання під егідою Міжнародної федерації хокею (IIHF).

За повідомленням прес-служби ХК «Донбас», «послідовно обігравши білоруський «Металург», італійський «Больцано» і французький «Руан», ХК «Донбас» став недосяжний для суперників, вписавши своє ім'я в історію світового хокею як 16-й володар Континентального кубка».