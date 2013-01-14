«Донбас» виграв суперфінал Континентального Кубка з хокею

У Донецьку на льоду Арени «Дружба» хокейний клуб «Донбас» вперше в історії вітчизняного хокею став переможцем суперфіналу Континентального Кубка - єдиного клубного змагання Старого Світу під егідою Міжнародної федерації хокею (IIHF).

Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням прес-служби ХК «Донбас», «послідовно обігравши білоруський «Металург», італійський «Больцано» і французький «Руан», ХК «Донбас» - чемпіон України останніх двох років і єдиний представник нашої країни в Континентальній хокейній лізі став недосяжний для суперників, вписавши своє ім'я в історію світового хокею як 16-й володар Континентального кубка».

Як повідомляв УНІАН, в Донецьку на льоду Арени «Дружба» 11, 12 і 13 січня 2013 року відбувалися матчі Суперфіналу Континентального Кубка з хокею. На льоду змагалися чотири команди: господарі турніру ХК «Донбас»; володар Континентального Кубка 2011/2012 клуб «RouenDragons» (Франція), який автоматично одержав путівку до фіналу, і ще два учасники, які визначилися за підсумками відбіркових ігор «BolzanoFoxes» (Італія) та «Металург» (Жлобін, Білорусь).

Всього було проведено шість ігор по круговій системі.

Довідка УНІАН. Континентальний Кубок - це єдиний європейський хокейний клубний турнір, який проводиться під егідою Міжнародної федерації хокею (IIHF).

Континентальний Кубок вважають другим за значенням після Хокейної Ліги чемпіонів міжнародним клубним турніром в Європі, але внаслідок того, що Ліга зупинена, саме Континентальний Кубок і тут поза конкуренцією. Спортивні фахівці у пошуках футбольного еквівалента часто порівнюють Континентальний Кубок з Лігою Європи.