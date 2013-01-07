Юнацька збірна України з футболу розгромила Литву на турнірі Гранаткіна
15:14, 07 січня 2013Спорт
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Юнацька збірна України з футболу U18 на турнірі ім. Гранаткіна у Санкт-Петербурзі впевнено перемогла збірну команду Литви.
Україна перемогла Литву з рахунком 4:0 / Фото: ФФУ
Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, сьогодні у другому матчі групи «А» Україна перемогла Литву з рахунком 4:0.
Голи на рахунку Артура Міраняна з донецького «Шахтаря», Едуарда Соболя із запорізького «Металурга», Артема Габелока з донецького «Шахтаря» й Артема Радченка з харківського «Металіста».
За підсумками матчу та двох зіграних турів, юнацька збірна України з чотирма очками очолила групу «A», а А.Габелок із чотирма забитими м’ячами вийшов на перше місце у списку бомбардирів.
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