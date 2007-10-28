Поєдинок Повєткін VS Берд закінчився кривавим нокаутом (фото)

Російський боксер-важкоатлет Олександр Повєткін у суботу в німецькому Ерфурті нокаутом в 11-му раунді переміг екс-чемпіона світу американця Кріса Берда.

Після перемоги над 37-річним Бердом, який у різний час володів чемпіонськими поясами за версіями WBO і IBF, послужний список Повєткіна на професійному рингу складає 14 перемог (11 - достроково) за відсутності поразок. У Кріса Берда після цього бою - 40 перемог, зокрема 21 нокаутом, чотири поразки і одна нічия.

28-річний Олександр Повєткін після цього бою став учасником претендентського поєдинку за бій з чемпіоном світу за версією IBF українцем Володимиром Кличком.

Суперник росіянина визначиться 2 листопада в протистоянні американців Келвіна Брока і Еді Чемберса.

Після бою Кріс Берд заявив, що не збирається завершувати свою кар`єру, не дивлячись на сьогоднішню поразку від росіянина Повєткіна, а також дві поразки від українця Володимира Кличка, який відібрав у Берда обидва чемпіонські титули. "Щоб піти, я повинен програти американцеві, - заявив Берд. - Але Повєткін хороший боксер, він стане чемпіоном світу".

У свою чергу, Повєткін, який провів найдовший поєдинок у кар`єрі (до цього в його активі була тільки перемога в 10-и раундах над Леррі Доналдом), відзначив майстерність Берда.

"Бій був складним, дуже складним, - сказав росіянин. - Берд - дуже досвідчений боєць. Він не давав мені завдавати ударів так, як би я хотів. Берд дуже добре захищається".

Повєткін також розповів, що до суботнього поєдинку він не думав про перспективи зустрічі з чемпіоном миру за версією IBF українцем Володимиром Кличком, а думав про те, як йому досягти результату в поєдинку з Бердом - боксером, яким він захоплювався в юності. "У юності мені дуже подобався стиль, в якому боксував Берд", - зізнався Повєткін.

На початку першого раунду боксери придивлялися один до одного. Обидва були зосередженими і не поспішали йти вперед.

Першим до активних дій вдався Олександр. Йому вдалося загнати Берда в кут і там почати обробляти свого супротивника, наносячи йому серію ударів по корпусу і голові. Досвідчений американець грамотно захищався, підставляючи під удари плечі. Поєдинок і далі проходив в тому стилі, який на боксерському сленгу називають "рубкою". Повєткін був агресором, а Берд точними ударами більше "відстрілювався".

Початок другого раунду ознаменувався невеликим казусом. Берд, який провів не один десяток боїв на професійному рингу, забув вставити в рот капу. Після цього стало зрозуміло, що Кріс все-таки нервує. Проте Олександру не вдалося повною мірою скористатися таким станом суперника і поступово Берд освоївся. Він досить таки швидко рухався, прагнучи тримати Повєткіна на дистанції. Олександрові періодично вдавалося притискувати Кріса до канатів, але той, перечікуючи атаки росіянина, знову і знову йшов в центр, де сміливо йшов на обмін ударами.

У середині третього раунду, у клінчі, Берд ударом голови розітнув Олександру праву брову. Після цього ще і капа вилетіла з рота у росіянина, але рефері бій зупиняти не поспішав. Кріс же, побачивши кров на обличчі у Повєткіна, почав цілеспрямовано бити в розітнуту брову.

У четвертому раунді Берд почав апелювати до рефері за різними дрібницями. Але Повєткін не піддавався на провокації. Берд захищався мляво, в результаті пропустив достатньо сильний удар в ніс. У середині шостого раунду Повєткін сильно влучив Берду у вухо і скулу. Після цих ударів американця навіть трохи повело. Але досвід знову виручив його, і Кріс почав сам атакувати. Росіянин, грамотно закрившись, у відповідь провів хорошу серію з чотирьох ударів у голову. Один з них привів до розсічення перенісся Берда і той, на останніх секундах почав справжню рубку.

Восьмий раунд почався з лютих атак Повєткіна. Берд відбивався, продовжуючи демонструвати хорошу підготовку до поєдинку. Олександр став поступово прискорювати темп. В результаті американець пропустив удар у ліву скулу, після якого кров буквально хлинула з перебитого раніше носа. Рефері був вимушений зупинити поєдинок. Але Берд показав, що готовий продовжувати битися і простояв ще два з половиною раунди. В одинадцятому раунді Повєткін обрушив на нього такий град ударів, що тренер американця вимушений був зняти свого підопічного з бою, викинувши на ринг рушник.

Після бою у Берда лікарі підозрювали перелом носа. Встановити це точніше буде можливо тільки після медичного обстеження.

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