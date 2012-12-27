Новоспечений тренер має твердий намір повезти збірну України в Бразилію

Головний тренер національної збірної України Михайло Фоменко обіцяє докласти максимум зусиль для того, аби збірна пройшла відбірковий етап і потрапила до фінальної частини футбольного Чемпіонату світу 2014 року у Бразилії.

Як повідомили УНІН у прес-службі Федерації футболу України, М.Фоменко зауважив, що розуміє, що турнірна ситуація у відбірковому турі дуже складна (українська збірна на передостанньому місці в групі – УНІАН). Також він розуміє, яка на ньому лежить відповідальність.

«Водночас наше турнірне положення не безнадійне. В жодному разі я не відмовляюся від виконання поставленої мети (потрапити до фінальної частини – УНІАН). Я докладу максимальних зусиль для того, щоб національна збірна гідно пройшла відбірковий етап і потрапила до фінальної частини Чемпіонату світу 2014 року. У всякому разі, ми будемо грати в агресивний, атакувальний, спрямований виключно на перемогу футбол», - наголосив М.Фоменко.

Він зауважив, що перед наступним матчем у групі - з Норвегією, який відбудеться 6 лютого, планує відвідати навчально-тренувальні збори клубів, у яких він бачить кандидатів у національну збірну країни.

М.Фоменко обіцяє, що у збірній обов’язково будуть нові обличчя. «Зараз я аналізую і збираю інформацію відносно кандидатів. Як я вже казав, планую відвідати збори клубів. Поспілкуватися з тренерами, президентами, оцінити готовність гравців і тільки після цього зробити необхідні висновки. Але я не сумніваюсь, що новачки у збірній обов’язково будуть. Хочу, щоб ми разом створили у збірній відповідальну атмосферу і зарядженість колективу на перемогу в кожному матчі», - сказав М.Фоменко.