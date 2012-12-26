У Росії створили оргкомітет футбольного чемпіонату СНД

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на "Р-Спорт".

У середу, 26 грудня, було офіційно оголошено про створення Автономної некомерційної організації "Оргкомітет Об'єднаного чемпіонату з футболу".

Очолив оргкомітет головний тренер ФК "Аланія" (Владикавказ) Валерій Газзаєв.

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У наглядову раду оргкомітету увійшли президент ФК "Анжи" Сулейман Керімов, президент ПФК ЦСКА Євген Гінер, президент ФК "Зеніт", голова правління і генеральний директор ВАТ "Газпром Нефть" Олександр Дюков і президент Російської футбольної прем'єр-ліги Сергій Прядкін.

За словами представника оргкомітету, Валерій Газзаєв збереже при цьому пост головного тренера владикавказької "Аланії".

З ідеєю створення регулярного чемпіонату за участю російських, українських, а також інших клубів з пострадянського простору в листопаді виступили голова "Газпрому" Олексій Міллер, президенти московського ПФК ЦСКА Євген Гінер, петербурзького "Зеніту" Олександр Дюков, Російської футбольної прем'єр-ліги Сергій Прядкін і голова ради директорів махачкалинського "Анжі" Костянтин Ремчуков.