Ярославський: коли Харків не мав грошей, Добкін говорив зовсім інакше

Про це О.Ярославський заявив УНІАН, коментуючи останні заяви М.Добкіна стосовно продажу клубу та подій довкола стадіону «Металіст».

«Мені абсолютно все одно, що сьогодні говорить М.Добкін. Але, коли в 2007, 2008 та 2009-му роках треба було вкладати сотні мільйонів гривень в інфраструктуру Євро-2012 у Харкові, ні в міському, ані в обласному бюджеті їх не було, він говорив абсолютно інші речі. Ну, Бог з ним. Забули», - сказав О.Ярославський.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня депутати Харківської міськради прийняли звернення до голови облради Сергія Чернова з проханням передати ОСК «Металіст» в комунальну власність міста Харкова. У 2007 році, на період реконструкції та підготовки до Євро-2012, ОСК «Металіст» було передано містом в управління Харківської обласної ради.

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20 грудня президент ФК «Металіст» О.Ярославський заявив, що може припинити фінансування клубу в зв’язку із заявами мера Харкова Геннадія Кернеса про те, що стадіон «Металіст» має бути повернуто в комунальну власність Харкова.

В інтерв’ю виданню Forbs О.Ярославський заявив, що всі домовленості про державно-приватне партнерство в рамках реконструкції стадіону «Металіст» у Харкові порушені.

Президент ФК «Металіст» підтвердив, що між ним і Г.Кернесом є особисті конфлікти. «Держава гарантує захист інвестора. А нинішня ситуація – це грабіж серед білого дня», - наголосив він.

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21 грудня М.Добкін, коментуючи конфліктну ситуацію, заявив про те, що він не виключає можливості продажу стадіону «Металіст» приватній особі.

Сьогодні, 24 грудня, О.Ярославський заявив, що складає із повноваження президента ФК «Металіст» і передав зобов'язання з його фінансування іншому інвестору заявивши: "Причина, з якої я змушений залишити клуб: незрозумілі претензії міської влади до мене як до інвестора і, як наслідок, безпрецедентний психологічний тиск, який чиниться на команду і колектив. Ця нездорова атмосфера ставить під загрозу все, що створено важкою працею багатьох людей».

Цього ж дня сайт футбольного клубу повідомив, що досягнуто домовленості з групою компаній «ГазУкраїна» щодо придбання ФК «Металіст» у О.Ярославського. Компанія заявила, що підтримає команду на відповідальному етапі розвитку і виступить в якості інвестора футбольного клубу.

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В інтерв’ю інформагентству Status quo М.Добкін, коментуючи продаж О.Ярославським свого клубу новому інвестору, сказав, що новому власникові футбольного клубу «Металіст» буде запропоновано викупити стадіон «Металіст» у Харкові.

Довідка УНІАН. Стадіон «Металіст» на 40 тисяч глядацьких місць був реконструйований до Євро-2012 і офіційно відкритий 5 грудня 2009 р. Стадіон реконструйований у форматі приватно-державного партнерства: 30% загальної суми вкладень становлять приватні інвестиції бізнесмена О.Ярославського (генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012, президента групи DCH і ФК «Металіст), 70% - бюджетні кошти. Загальна сума внесених у той час в реконструкцію стадіону інвестицій становила 95,3 млн дол. У 2011 р. О.Ярославський додатково інвестував у реконструкцію ігрового поля стадіону «Металіст» близько 3 млн євро.