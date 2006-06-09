Закінчився футбольний матч Еквадор - Польща

Збірна Еквадору, всупереч прогнозам букмекерів, виграла 2:0 у збірної Польщі на Чемпіонаті світу з футболу в Німеччині. Латиноамериканські спортсмени забили по одному голу в кожному таймі.

На 24-й хвилині вони розіграли триходівку: вкидання з ауту - Аугусто Дельгадо головою переправляє м`яч в центр штрафної - Карлос Теноріо забиває.

На 80-й хвилині еквадорські нападаючі й поготів вийшли вдвох на воротаря, польські захисники залишилися за 4-5 метрів. Тепер уже Дельгадо забив сам.

Поляки активізувалися, могли відіграти один гол, але... штанга і 2:0 у підсумку.