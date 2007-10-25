Усі результати 3-го туру Ліги чемпіонів

Закінчився 3-й тур групового етапу Ліги Чемпіонів.

Група A. Бешикташ - Ліверпуль 2:1 (Хююпя 13 автогол, Бобо 82 - Джеррард 85), Олімпік - Порту 1:1 (Ньянг 69 - Лучо Гонсалес 79 пен.). Тепер у Олімпіка 7 очок, Порту - 5, Бешикташа - 3 очки і (сюрприз групи) Ліверпуль - 1 очко.

Група B. Русенборг - Валенсія 2:0 (Коне 53, Рісет 61), Челсі - Шальке-04 2:0 (Малуда 4, Дрогба 47). Тепер у Челсі 7 очок, Русенборга - 4, Валенсії і Шальке - по 3 очки.

Група C. Вердер - Лаціо 2:1 (Саного 28, Угу Алмейда 54 - Манфредіні 82), Реал - Олімпіакос 4:2 (Рауль 2, Робіньо 68, 83, Бальбоа 90+3 - Галлетті 7, Жуліо Сезар 47). Тепер у Реала 7 очок, Олімпіакоса - 4 очки, Вердера - 3 і Лаціо - 2 очки.

Група D. Бенфіка - Селтік 1:0 (Кардосо 87), Мілан - Шахтар 4:1 (Джилардіно 6, 14, Зеєдорф 62, 69 - Лукареллі 51). Мілан наздогнав Шахтар, і тепер у групі дві команди мають по 6 очок, у Бенфіки і Селтіка - по 3.

Група E. Рейнджерс - Барселона 0:0, Штутгарт - Ліон 0:2 (Фабіо Сантос 56, Бензема 79). Тепер у Барселони і Рейнджерс по 7 очок, у Ліона - 3, у Штутгарта очок немає.

Група F. Динамо Київ - МЮ 2:4 (Рінкон 34, Бангура 78 - Фердінанд 10, Руні 18, Роналду 41, 68 пен.), Рома - Спортинг 2:1 (Жуан 15, Вучиніч 70 - Лієдсон 18). У МЮ - без втрат, 9 очок, у Роми - 6, Спортинга - 3, у Динамо очок немає.

Група G. ЦСКА - Інтер 1:2 (Жо 32 - Креспо 52, Самуель 80). ПСВ - Фенербахче 0:0. У Інтера - 6 очок, Фенербахче - 5, ПСВ - 4, ЦСКА - 1 очко.

Група H. Севілья - Стяуа 2:1 (Кануте 5, Луїс Фабіано 17 - Петре 63), Арсенал - Славія 7:0 (Фабрегас 5, 58, Губачек 24 автогол, Уолкотт 41, 55, Глєб 51, Беннтнер 89). У Арсенала - повний комплект - 9, у Севільї - 6, Славії - 3, Стяуа - без очок.