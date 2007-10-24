Ющенко пропонує не тягнути кота за хвоста

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про забезпечення підготовки проведення Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО повідомив сьогодні на засіданні Організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні фінального турніру Євро-2012.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що впродовж 5-7 днів необхідно забезпечити виконання всіх організаційних і управлінських робіт до приїзду інспекції з УЄФА. Він наголосив, що протягом цих днів необхідно вирішити всі організаційні питання, у тому числі по статусу об’єктів, майну, питання землевідведення.

«Більше кота за хвоста не потрібно тягнути. Я не буду повторювати існуючі проблеми, я чекаю рішень», - заявив Президент, зауваживши, що якщо для цього необхідно провести засідання уряду чи організаційного комітету, то це потрібно робити.

Він припустив, що слабка координація, а також повільне здійснення підготовки до Євро-2012 пов’язані з тим, що досі не затверджена відповідна державна програма. В.ЮЩЕНКО наголосив, що у перший день роботи Верховної Ради шостого скликання її необхідно затвердити.

Президент наголосив, що сьогодні питання розбудови інфраструктури є дуже важливим, оскільки Україна відстає по багатьох позиціях і це може взагалі поставити під питання проведення Євро-2012 в Україні.

Водночас Президент висловив упевненість, що Україна вийде на нормальний режим підготовки до чемпіонату.

«Якщо до кінця 2009 року ми не здамо спортивну інфраструктуру, тема перспективи чемпіонату є примарною», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що є лише два роки, щоб здійснити всі необхідні заходи у цій сфері.

«Я наполягаю, Вікторе Федоровичу (ЯНУКОВИЧ – УНІАН), щоб ми взяли декілька днів для того, щоб вирішити ці питання по суті», - сказав В.ЮЩЕНКО, звертаючись до прем’єр-міністра.