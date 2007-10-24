Київське "Динамо" встановило рекорд Ліги чемпіонів. Щоправда, рекорд цей зі знаком мінус. Поразка від "Манчестера" стала для київського клубу 37-ою в основній сітці турніру Ліги чемпіонів, що є абсолютно найгіршим показником за історію цього турніру, повідомляє ПроФутбол . Судячи з гри киян і розкладу матчів, що залишилися, в групі, "Динамо" напевно "поліпшить" цей показник. Слідом за "Динамо" за кількістю поразок іде турецький "Галатасарай", у якого сумарно 36 поразок. По 35 поразок у норвезького "Русенборга", португальського "Порту" і голландського ПСВ.