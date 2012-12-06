В українського атлета таки забрали «золото» афінської Олімпіади
08:25, 06 грудня 2012Спорт
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Міжнародний олімпійський комітет через застосування допінгу дискваліфікував і позбавив українського атлета Юрія Білонога золотої медалі афінської Олімпіади 2004 року.
У допінг-пробі Білонога знайшли заборонені препарати
Про це повідомляє «Чемпіон» з посиланням на Reuters.
МОК офіційно заявив, що у допінг-пробі українського штовхальника ядра Ю.Білонога у 2004 році знайдено заборонені препарати.
У зв'язку з цим МОК дискваліфікував спортсмена і позбавив його золотої медалі.
Також дискваліфіковано ще трьох спортсменів. Росіянка Світлана Кривелєва (штовхання ядра) позбавлена «бронзи», білорус Іван Тихон (метання молота) залишився без «срібла», а його співвітчизниця Ірина Ятченко (метання диска) позбавлена «бронзи».
Ю.Білоног, якому 9 березня виповнилося 38 років, завершив спортивну кар'єру після Олімпіади у Пекіні, де посів шосте місце.
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