В українського атлета таки забрали «золото» афінської Олімпіади

Про це повідомляє «Чемпіон» з посиланням на Reuters.

МОК офіційно заявив, що у допінг-пробі українського штовхальника ядра Ю.Білонога у 2004 році знайдено заборонені препарати.

У зв'язку з цим МОК дискваліфікував спортсмена і позбавив його золотої медалі.

Також дискваліфіковано ще трьох спортсменів. Росіянка Світлана Кривелєва (штовхання ядра) позбавлена «бронзи», білорус Іван Тихон (метання молота) залишився без «срібла», а його співвітчизниця Ірина Ятченко (метання диска) позбавлена «бронзи».

Ю.Білоног, якому 9 березня виповнилося 38 років, завершив спортивну кар'єру після Олімпіади у Пекіні, де посів шосте місце.