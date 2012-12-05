Вах каже, що програв Кличкові чесно

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це М.Вах сказав виданню Gazeta Wyborcza.

За даними GW, про невідповідну рукавицю, яку змусив замінити М.Ваха брат Володимира Кличка Віталій, котрий перед боєм її перевірив, повідомив в ефірі німецького телебачення у вівторок, 4 грудня, менеджер Кличків Бернд Боенте. "З правої рукавиці Ваха було забрано запобіжну підстилку. Аби хотіти поранити противника в такий спосіб, треба бути жорстоким та божевільним", - сказав він.

Сам М.Вах також заперечує, що робив якісь маніпуляції з рукавицею перед боєм з В.Кличком. "Відколи отримав рукавиці від представника німецької комісії, він не залишав роздягальні, а рукавиці весь час були на столі. Ні на секунду вони не зникали з його поля зору", - сказав боксер виданню.

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GW зауважує, що рукавиці боксерів детально перевіряються з 1983 року, коли тренер одного із боксерів хірургічними щипцями витягнув пом’якшувальну підстилку з рукавиць свого підопічного, котрий в ході бою завдав дуже серйозних травм своєму противнику, котрий пізніше мав проблеми із зором.

М.Вах назвав наклепом обвинувачення у заміні рукавиці, а видання зазначило, що у нинішніх умовах зробити щось подібне практично неможливо.

Польський боксер вкотре заявив, що не вживав допінгу перед боєм з В.Кличком, але не виключив, що якісь заборонені речовини могли міститися у певних продуктах, які він вживав під час підготовки до поєдинку з українським боксером. "Не маю їх назв. Не маю упаковок, бо вони одразу викидалися у сміття. Не маю теж рахунків за них. Немає їх теж у тренера та у промоутера", - сказав він GW.

Коментуючи виданню слова представника команди В.Кличка про те, що М.Вах витягнув з боксерських рукавиць спеціальну пом'якшувальну підстилку, промоутер М.Ваха у США Маріуш Колодзєй заявив: "Не знаю, як захищати Маріуша від цієї чорної пропаганди. Ми складемо усі факти разом та побачимо. Адже рукавиця, про яку йде мова, є десь у німецькій федерації. За рукавиці відповідальні організатори та контрольна комісія. Якщо вони не надали таких як треба було - це їх вина. Розшиття та витягання чогось з рукавиць - це якась фантастика".

Як повідомляв УНІАН, німецьке видання Bild 3 грудня повідомило, що проведена після матчу В.Ваха з В.Кличком 10 листопада експертиза засвідчила наявність у польського боксера слідів заборонених речовин.

Польські ЗМІ писали, якщо буде доведено факт споживання М.Вахом допінгу, то польський боксер буде виключений зі світових рейтингів, дискваліфікований на деяких час та може навіть втратити близько 600 тисяч євро гонорару за бій з В.Кличком, що відбувся 10 листопада.