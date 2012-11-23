Форвард «Шахтаря» покаявся перед вболівальниками і УЄФА

Про це 22 листопада повідомили в прес-службі футбольного клубу «Шахтар».

Л.Адріано, коментуючи факт того, що Європейський футбольний союз УЄФА почав дисциплінарне розслідування його вчинку в даному матчі в м. Копенгаген, сказав, що він «не побачив початку моменту, оскільки стояв спиною до м'яча і обличчям до воріт супротивника, перебував у зоні атаки й не помітив, що відбулося на нашій половині поля».

«Я був дуже сконцентрований на грі і, коли м'яч впав поряд, а захисники не проявляли ніякої ініціативи, підхопив м'яча, обіграв воротаря й забив гол – адже я нападаючий, - пояснив Л.Адріано. - Пізніше, проаналізувавши відео моменту й переговоривши зі своїми партнерами, я зрозумів, що відбулося, в мене абсолютно змінилася думка про епізод».

Футболіст додав: «Дуже шкодую про те, що сталося, прошу вибачення в усіх уболівальників і УЄФА. Нічого подібного ніколи раніше зі мною не відбувалося, я завжди поважав, поважаю й поважатиму правила Fair Play. Ще раз вибачаюся й обіцяю, що подібне більше ніколи не повториться – я буду більш сконцентрованим, уважним на полі й дотримуватимуся правил чесної гри».

У повідомленні ж УЄФА, викладеному на їхньому офіційному сайті, зазначається, що в провину Л.Адріано ставиться порушення статті 5 дисциплінарного статуту УЄФА – «Принципи поведінки». Контрольно-дисциплінарна інстанція УЄФА розгляне справу у вівторок, 27 листопада.