Динамо втратило всі шанси в Лізі чемпіонів

Закінчився матч групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА в групі A між київським Динамо і ПСЖ.

Динамо (Київ) - ПСЖ 0:2. У другому матчі цієї групи Порту - Динамо (Загреб) 3:0 Решта матчів: Група B. Арсенал - Монпельє 2:0, Шальке - Олімпіакос 1:0 Група C. Зеніт - Малага 2:2, Андерлехт - Мілан 1:3 Група D. Аякс - Боруссія 1:4, Манчестер Сіті - Реал (Мадрид) 1:1

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