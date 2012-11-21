Динамо втратило всі шанси в Лізі чемпіонів
23:37, 21 листопада 2012Спорт
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Закінчився матч групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА в групі A між київським Динамо і ПСЖ.
Динамо (Київ) - ПСЖ 0:2.
У другому матчі цієї групи Порту - Динамо (Загреб) 3:0
Решта матчів:
Група B. Арсенал - Монпельє 2:0, Шальке - Олімпіакос 1:0
Група C. Зеніт - Малага 2:2, Андерлехт - Мілан 1:3
Група D. Аякс - Боруссія 1:4, Манчестер Сіті - Реал (Мадрид) 1:1
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