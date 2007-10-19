”Шахтаря” оштрафували на 5 тисяч доларів

ФК "Шахтар" (Донецьк) оштрафований на 5 тис. у.о. Таке рішення ухвалене на засіданні Бюро Професійної футбольної ліги.

Донецький клуб покараний за запалювання уболівальниками "Шахтаря" піротехнічних засобів під час матчу 12-го туру чемпіонату України "Шахтар" – "Карпати".

Крім того, за порушення громадського порядку в Одесі під час матчу "Чорноморець" – "Дніпро" одеський клуб оштрафований на 3 тис. у.о., а гості – на 1 тис. у.о. "Дніпро" зобов`язане буде також компенсувати збиток, заподіяний його уболівальниками майну одеського стадіону.

Крім того, на три матчі дискваліфікований футболіст "Чорноморця" Альваро Мело. У матчі з "Дніпром" він був видалений з поля за "удар суперника, який не володів м`ячем, головою в обличчя".

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