Сьогодні у Німеччині розпочинається Чемпіонат світу з футболу.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, після короткої церемонії відкриття сьогодні в Мюнхені о 18.00 відбудеться перший матч чемпіонату - Німеччина гратиме проти Коста Ріки. До останнього залишається незрозумілим, чи вийде на поле капітан німецької збірної Міхаель БАЛЛАК. Напередодні федеральний тренер Юрген КЛІНСМАНН повідомив, що через травмування ноги М.БАЛЛАК навряд чи зможе взяти участь у першій зустрічі. Водночас газета „Bild“ цитує самого 29-річного гравця, який запевняє, що почуває себе чудово і готовий вийти на поле.