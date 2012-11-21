Результати матчів Ліги чемпіонів

Група E. Норшелланн - Шахтар 2:5, Ювентус - Челсі 3:0

Після п'яти турів у Шахтаря 10 очок, у Ювентуса - 9, у Челсі - 7, у Норшелланна - 1 бал.

В останньому турі 5 грудня Челсі прийме в Лондоні Норшелланн, а Шахтар - Ювентус, якому ще є що втрачати.

Група F. БАТЕ - Лілль 0:2, Валенсія - Баварія 1:1

Після п'яти турів у Валенсії і Баварії - по 10 очок, у БАТЕ - 6, Лілль - 3.

В останньому турі грають Баварія - БАТЕ, Лілль - Валенсія. Переможці групи зрозумілі, та й володар третього місця - теж (Лілль різниця м'ячів на 5 гірше), але чого не буває....

Група G. Бенфіка - Селтік - 2:1, Спартак (Москва) - Барселона 0:3

Після п'яти турів у Барселони - 12 очок, у Селтіка і Бенфіки - по 7, у Спартака - 3.

В останньому турі грають Селтік - Спартак, Барселона - Бенфіка. Спартакові знову не позаздриш.

Група H. Галатасарай - МЮ 1:0, Клуж - Брага 3:1

Після п'яти турів МЮ - 12 очок, у Клужа і Галатасарая - по 7, Брага - 3.

В останньому турі грають Брага - Галатасарай, МЮ - Клуж. Невже МЮ може програти двічі поспіль?

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Нагадаємо, що сьогодні ввечері матчі 5-го туру зіграють групи A-D

Група A. Порту - Динамо (Загреб), Динамо (Київ) - ПСЖ. За набраними очками, відповідно: 10-0 та 4-9

Група B. Арсенал - Монпельє, Шальке - Олімпіакос (7-1, 8-6)

Група C. Зеніт - Малага, Андерлехт - Мілан (3-10, 4-5)

Група D. Аякс - Боруссія, Манчестер Сіті - Реал (Мадрид) (4-8, 2-7)