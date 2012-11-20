Блохін: У мене склалося враження, що багато футболістів уже відпочивають на Мальдівах

Про це Блохін сказав на передматчевій прес-конференції.

"У нас є шанс пробитися в наступну стадію, але дуже маленький. Почуваю себе добре. Лікарі дозволили мені бути присутнім на лаві запасних. Може, моя присутність якось позначиться на грі команди. Але я не знаю", - сказав Олег Володимирович, слова якого наводяться на сайті "Динамо".

Блохін не задоволений тією грою, яку показав його клуб в попередніх матчах, і має намір зробити все, щоб ситуацію виправити.

"Те, що ми показали в останній грі, важко оцінити. Навіть преса про нас забула, перестала критикувати. Наші проблеми - закінчити цей сезон і закінчити його достойно. У мене склалося враження, що багато хто вже відпочиває на Мальдівах. Мене це не влаштовує. Про це була розмова в останні дні. Не можна грати так беззубо, як було в Донецьку. Уболівальники цього не пробачать", - сказав Блохін.

Тренерський штаб, за словами тренера "Динамо", проаналізував останні ігри і зробив потрібні висновки.

"Я зрозумів, що у нас провалюється середня лінія. Ми програємо 55-75% єдиноборств за матч. Захисники-то виконують свої функції, але середня лінія мене не влаштовує. До того ж у нас практично ніхто не робить підкатів, а намагаються відібрати чисті м'ячі. Я такого ніде не бачив. У матчі з ПСЖ такого безвілля, як у грі з «Металургом», не буде. Це я вам обіцяю ", - заявив Блохін, додавши, що за час зимової перерви дуже багато гравців залишать "Динамо" , але прізвищ поки не назвав.