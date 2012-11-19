Шевченко відмовився очолити збірну

Колишній форвард київського «Динамо», італійського «Мілана», англійського «Челсі», один з кращих українських гравців за всю історію українського футболу Андрій Шевченко відмовився очолити національну збірну України з футболу.

Про це йдеться у його коментарі, розміщеному на офіційному сайті Федерації футболу України.

Як нагадує сайт, минулого тижня президент Федерації футболу України Анатолій Коньков запросив А.Шевченка на посаду головного тренера збірної України.

Сьогодні в Будинку футболу відбулась зустріч керівництва Федерації футболу України з А.Шевченком, по завершенні якої він прокоментував своє рішення.

«Виступати протягом багатьох років за національну збірну України було для мене великою честю, адже у цих матчах я грав за свою рідну країну. Саме з цією командою в мене пов’язано чимало незабутніх матчів та яскравих емоцій. Сьогодні я вдячний Федерації футболу України та її президенту Анатолію Конькову за той високий рівень довіри, який вони виказали мені, запропонувавши очолити національну збірну», – йдеться у відповіді екс-гравця.

«Я також хотів би висловити слова вдячності всім футбольним спеціалістам, які були «за» або «проти» мого призначення на цю посаду, оскільки думки цих експертів були дуже важливими для мене і я не залишу їх без уваги. Проте я вважаю, що на сьогоднішній день можливість очолити збірну України є дещо поспішним кроком для мене. Сподіваюсь, що керівництво ФФУ з розумінням поставиться до мого рішення. Я впевнений, що в національної команди є шанси потрапити у фінальну частину ЧС-2014 року. Зі свого боку я завжди готовий підтримати нашу збірну на шляху здобуття нею максимальних результатів», – заявив А.Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, до того, як запросити А.Шевченка стати тренером національної команди, ФФУ взяла для розгляду шість кандидатур.

За словами голови Комітету національних збірних, голови тренерської ради ФФУ Михайла Фоменка, тренери українських футбольних клубів вже надали ФФУ свої пропозиції. «Серед названих кандидатур найчастіше згадувались прізвища Миколи Павлова, Олександра Заварова, Павла Яковенка, Олексія Михайличенка, Леоніда Буряка та Михайла Фоменка», – сказав він.

Також, за словами М.Фоменка, були озвучені пропозиції і щодо закордонного тренера. «Тренери вказували країни, звідки б вони хотіли бачити спеціаліста. У першу чергу це Німеччина і Англія - оскільки вважають, що там працюють тренери, які будують тактику команд перш за все на основі дотримання ігрової дисципліни. А ця складова сьогодні для нас дуже важлива», - сказав М.Фоменко.

До цього тренером національної збірної був Олег Блохін, однак 25 вересня його було призначено головним тренером футбольного клубу “Динамо” (Київ).