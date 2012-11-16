Нігерійський захисник «Таврії» накивав п'ятами

Нігерійський захисник українського ФК «Таврія» втік із клубу.

Інформація, що з'явилася в різних ЗМІ, про те, що нігерійський захисник Айоделе Аделейе більше не є гравцем "Таврії", не відповідає дійсності, - повідомили в прес-службі клубу.

Як повідомив виконавчий директор «Таврії» Юрій Васюков, Аделейе пішов шляхом свого співвітчизника Абдулвахіда Афолабі: маючи діючий контракт із «Таврією», він просто втік з клубу - перестав з'являтися на тренуваннях, відключив телефон і невідомо, де у цей час знаходиться. У клуб при цьому 14 листопада надійшов факс, у якому футболіст сповіщає, що розриває контракт з «Таврією» в односторонньому порядку.

З ситуацією, що скалался, розбираються клубні юристи, - повідомляють у прес-службі.