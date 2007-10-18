Англійські фанати втекли від міліції

Два десятки англійських і російських уболівальників влаштували бійку біля пам`ятника Карлу Марксу на Театральній площі, повідомило РІА Новостиджерело в правоохоронних органах Москви.

"Серйозних травм немає", - сказало джерело.

За його словами, міліція затримала шестеро учасників бійки. Всі вони - росіяни.

Англійські уболівальники зуміли розбігтися, сказав співбесідник агентства.

Московська міліція запобігла кільком сутичкам між російськими і англійськими уболівальниками, повідомив замначальника управління інформації московського ГУВС Євген Гільдєєв.

За його словами, англійські фанати після програшу їх футбольної збірної з рахунком 2:1 провокують сутички в Москві. Зокрема, міліція запобігла декільком сутичкам в районі Нового Арбата.

Міліція провела профілактичну бесіду з англійськими фанатами, попередила їх про можливе затримання за протиправні дії, після чого англійські вболівальники заспокоїлися і розійшлися.