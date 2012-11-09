Гол, забитий «Металістом» у ворота «Русенборга», назвали голом століття (відео)

Автор єдиного гола «Русенборга» у ворота «Металіста» Боржек Дочкал зазначив, що вирішальним фактором стала індивідуальна перевага підопічних Мирона Маркевича, а також висловив захоплення голом Тайсона.

«Чесно кажучи, я ніколи ще вживу не бачив настільки красивого гола, як забив Тайсон. Це реально гол року, та що там - гол сторіччя. Це було просто чудово і ще раз доводить, що в "Металісті", звичайно, зібрані більш якісні гравці. Мені здається, в рівні командної гри ми їм не поступаємось, але в індивідуальному плані вони нас явно перевершують», - заявив півзахисник норвезької команди Боржек Дочкал, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Тим часом вболівальники відзначають, що гол Тайсона дуже нагадує гол знаменитого голландця Марко ван Бастена, забитий ним у 1988 році у фіналі чемпіонату Європи у ворота збірної СРСР.