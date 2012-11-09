У футбольній корупції звинувачуються близько 600 осіб

На лаві підсудних вроцлавського окружного суду 36 осіб. Це спортивні функціонери, спостерігачі футбольної федерації, судді, тренери, а також футболісти. Їх звинувачують у купівлі-продажу результатів матчів національної футбольної ліги.

«Звинувачення стосуються участі в організованому злочинному угрупованні, члени якої підкуповували учасників спортивних змагань - суддів, спостерігачів, а в деяких випадках також безпосередньо футболістів», - цитує заяву прокурора Радіо Свобода.

Прокуратура розслідувала дії злочинного угруповання в 2003-2005 роках. Його шеф - Ришард Ф., псевдонім «Перукар» з серпня ц.р. перебуває в слідчому ізоляторі. Раніше він намагався сховатися від слідства.

В обвинувальному висновку прокуратури міститься 111 звинувачень, які будуть оголошуватися протягом трьох днів. Судове засідання у Вроцлаві - перше з серії процесів, оскільки всього звинувачення в корупції почули близько 600 чоловік. Більшість обвинувачених своєї провини не визнають.