Учасники чемпіонату України з бодібілдінгу, бодіфітнесу та фітнесу (фото)

Чемпіонат відбувся в Харкові

Учасники чемпіонату України з бодібілдінгу, бодіфітнесу та фітнесу в Палаці культури залізничників в Харкові. Змагання проводилися спільно обласною та національною федераціями цих видів спорту. Фото Володимира Андрєєва / УНІАН

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