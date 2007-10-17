Учасники чемпіонату України з бодібілдінгу, бодіфітнесу та фітнесу (фото)
06:45, 17 жовтня 2007
Спорт
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Чемпіонат відбувся в Харкові
Учасники чемпіонату України з бодібілдінгу, бодіфітнесу та фітнесу в Палаці культури залізничників в Харкові. Змагання проводилися спільно обласною та національною федераціями цих видів спорту.
|Учасниці чемпіонату України з бодібілдінгу, бодіфітнесу та фітнесу
|Учасники чемпіонату. У центрі - Роман Гаврищук, який посів перше місце в категорії ”Юніори + 80 кг”
|Ірина Деркачова виступає з довільною програмою в категорії ”Бодібілдінг. Жінки +55 кг”
|Сергій і Світлана Шабельні посіли 1-е місце
|Гример працює над тілом учасниці перед виступом
|Вадим Василевський і Тетяна Міхейчик з Луганська виступають у категорії ”Пари” з довільною програмою
Фото Володимира Андрєєва / УНІАН
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