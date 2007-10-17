Учасники чемпіонату України з бодібілдінгу, бодіфітнесу та фітнесу (фото)

06:45, 17 жовтня 2007
Спорт
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Чемпіонат відбувся в Харкові

Учасники чемпіонату України з бодібілдінгу, бодіфітнесу та фітнесу в Палаці культури залізничників в Харкові. Змагання проводилися спільно обласною та національною федераціями цих видів спорту.

Учасниці чемпіонату України з бодібілдінгу, бодіфітнесу та фітнесу

У центрі - Роман Гаврищук, який посів перше місце в категорії ”Юніори + 80 кг”

Ірина Деркачова виступає з довільною програмою в категорії ”Бодібілдінг. Жінки +55 кг”

Сергій і Світлана Шабельні посіли 1-е місце

Гример працює над тілом учасниці перед виступом

Вадим Василевський і Тетяна Міхейчик з Луганська виступають у категорії ”Пари” з довільною програмою

Фото Володимира Андрєєва / УНІАН

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