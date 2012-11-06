Блохін дивитиметься матч проти Порту з трибуни

До Києва прилетять гравці португальського «Порту». Два тижні тому у драматичному поєдинку португальська команда на своєму полі перемогла киян з рахунком 3:2.

Тренер киян Олег Блохін, який тривалий час провів у лікарні, уже тренує команду, проводить теоретичні заняття, але матч із «Порту», як і матч проти «Таврії», дивитиметься з трибун.

У групі "А", де грає "Динамо" наразі склалася така ситуація:

1. «Порту» - 9 очок;

2. ПСЖ – 6 очок;

3. «Динамо» (Київ) – 3 очка;

4. «Динамо» (Загреб) - 0 очок.