Блохін дивитиметься матч проти Порту з трибуни
08:34, 06 листопада 2012Спорт
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Сьогодні «Динамо» (Київ) проведе черговий (четвертий) поєдинок на груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА.
60-річний Блохін ще не може повернутись на тренерський місток
До Києва прилетять гравці португальського «Порту». Два тижні тому у драматичному поєдинку португальська команда на своєму полі перемогла киян з рахунком 3:2.
Тренер киян Олег Блохін, який тривалий час провів у лікарні, уже тренує команду, проводить теоретичні заняття, але матч із «Порту», як і матч проти «Таврії», дивитиметься з трибун.
У групі "А", де грає "Динамо" наразі склалася така ситуація:
1. «Порту» - 9 очок;
2. ПСЖ – 6 очок;
3. «Динамо» (Київ) – 3 очка;
4. «Динамо» (Загреб) - 0 очок.
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