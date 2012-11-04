Після матчу Дніпро - Металіст міліція затримала 26 уболівальників

У Дніпропетровську після футбольного матчу національної першості «Дніпро»-«Металіст», який відбувся вчора, 3 листопада, на стадіоні «Дніпро Арена» сталася сутичка місцевих фанів з правоохоронцями – одного міліціонера травмовано, затримано 26 осіб.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

В результаті протиправних дій з боку вболівальників ФК «Дніпро» отримав тілесні ушкодження ноги інспектор патрульної служби Дніпродзержинського міського управління міліції. В інспектора потрапила цеглина, яку невідомий кинув з натовпу.

Вказаний факт зареєстровано в Кіровському райвідділі міліції, а матеріали направлено до райпрокуратури.

«Після закінчення матчу близько 22.00 близько 400 агресивно налаштованих уболівальників ФК «Дніпро» зібралась на проїжджій частині перехрестя вулиць Ульянова та Херсонської з метою блокування виїзду зі стадіону «Дніпро-Арена» транспорту з уболівальниками команди «Металіст».

Підійшовши до міліцейського загородження, уболівальники ФК «Дніпро» почали висловлюватись грубою нецензурною лайкою на адресу працівників міліції, команди та уболівальників команди гостей. Незважаючи на неодноразові звернення щодо припинення протиправних дій та розблокування проїжджої частини вулиці Ульянова фани ФК «Дніпро» намагалися прорвати загорожу», - зазначається у повідомленні ВЗГ.

За даними ГУ МВС, група агресивно налаштованих молодиків розпочала кидати у працівників міліції каміння та порожні пляшки. З метою припинення групових порушень громадського порядку були залучені працівники патрульної служби та МОП «Беркут», які знаходились у резерві.

Всього за правопорушення, що мали місце після закінчення матчу, було затримано 26 осіб, яких доставили в різні райвідділи міліції Дніпропетровська.

За даними ВЗГ під час проведення футбольного матчу до комендатури стадіону за вчинення правопорушень також було доставлено 15 осіб (11 уболівальників ФК «Металіст» та 4 ФК «Дніпро») на яких складено відповідні адміністративні протоколи. При спробі занести на футбольний матч піротехнічні вироби були затримані 9 осіб.

Крім цього, за порушення громадського порядку під час проведення матчу було затримано 6 осіб (ст. 173 КУпАП – 5, ст. 185 КУпАП – 1).

За результатами розгляду адміністративних матеріалів 14 правопорушників піддані адміністративному арешту на 1 добу на 11 правопорушників накладено стягнення у вигляді штрафу (від 51 до 136 грн.), стосовно 3-х осіб адміністративне провадження припинене, з 3-ма неповнолітніми та їх батьками проведені профілактичні бесіди.

Розгляд ще 10 адмінпротоколів (ст. 195-6 КУпАП – 9 та ст. 184 КУпАП – 1) буде проводитися судами у робочі дні.

3 листопада на стадіоні «Дніпро-Арена» з 19.30 до 21.20 проводився футбольний матч 14 туру Чемпіонату Прем’єр-ліги України з футболу між командами ФК «Дніпро» та ФК «Металіст» (Харків), на якому були присутні 28 219 глядачів, із яких близько 800 уболівальників ФК «Металіст».

На охорону громадського порядку під час матчу було залучено 1440 працівників міліції, 120 працівників БМОП «Беркут». 200 працівників полку патрульної служби Дніпропетровського міськуправління міліції були у резерві. Крім цього, для надання практичної допомоги у забезпеченні охорони громадського порядку, як резерв, було залучено 75 працівників МОП «Беркут» Луганської області, 75 працівників МОП «Беркут» Харківської області та 110 працівників патрульної служби органів внутрішніх справ області.