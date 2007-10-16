Перед матчем з Фарерами Україна втратила усіх капітанів

У відбірковому матчі ЄВРО-2008 проти збірній Фарерських островів, який відбудеться в найближчої середи 17 жовтня на стадіоні НСК «Олімпійський», у складі збірної України не зможуть зіграти її капітан Андрій Шевченко і півзахисник київського «Динамо» Руслан Ротань. У обох гравців перебір жовтих карток. Перші вони одержали місяць тому у виїзному матчі проти грузинів, а другі - у суботу в Глазго на «Хемпденпарку» проти збірної Шотландії. Таким чином, зараз складно сказати, хто ж виведе на поле з пов`язкою капітана нашу збірну. Основний капітан Шевченко, як вже сказано, відбуватиме дискваліфікацію, віце-капітан Олександр Шовковський, за словами Олега Блохіна не зіграє проти Фарер, надавши можливість отримання ігрової практики у складі збірній Андрію Пятову, ще один віце-капітан Анатолій Тимощук в матчі проти Шотландії був замінений через травму гомілковостопного суглоба, і поки невідомо чи зуміє Анатолій відновитися до середи. Отже ймовірно, у середу ввечері на полі НСК «Олімпійський» ми побачимо капітана-дебютанта у складі української збірної.

Спорт.com.ua