Керівництво WBO може зробити Хея офіційним претендентом на бій з Кличком

17:05, 28 жовтня 2012
Спорт
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На 25-й щорічній конвенції WBO, яка закінчилася вчора у Флориді, так і не було прийнято остаточне рішення про те, хто стане офіційним претендентом на титул чемпіона світу за версією WBO в суперважкій вазі.

Девід Хей має шанс зустрітися з Кличком

Попередньо було вирішено, що статус офіційного претендента отримає один з трьох перших номерів рейтингу цієї організації - росіянин Денис Бойцов (31-0, 25 КО), який займає першу строчку рейтингу, другий номер рейтингу американець Сет Мітчелл (25-0-1, 19 КО ), або колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях британець Девід Хей (26-2, 24 КО), який займає третю сходинку рейтингу WBO, повідомляє boxingnews.com.ua.

Як зазначають американські журналісти, найбільші шанси стати офіційним претендентом має Девід Хей, судячи з підтримки, висловленої  в користь його кандидатури офіційними особами WBO.

Однак якщо Денису БойцовУ вдасться домовитися про бій з Тайсоном Ф'юрі, переможець такого поєдинку буде мати принаймні не менше аргументів на те, щоб отримати статус офіційного претендента, ніж Девід Хей.

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