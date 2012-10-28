Керівництво WBO може зробити Хея офіційним претендентом на бій з Кличком

Попередньо було вирішено, що статус офіційного претендента отримає один з трьох перших номерів рейтингу цієї організації - росіянин Денис Бойцов (31-0, 25 КО), який займає першу строчку рейтингу, другий номер рейтингу американець Сет Мітчелл (25-0-1, 19 КО ), або колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях британець Девід Хей (26-2, 24 КО), який займає третю сходинку рейтингу WBO, повідомляє boxingnews.com.ua.

Як зазначають американські журналісти, найбільші шанси стати офіційним претендентом має Девід Хей, судячи з підтримки, висловленої в користь його кандидатури офіційними особами WBO.

Однак якщо Денису БойцовУ вдасться домовитися про бій з Тайсоном Ф'юрі, переможець такого поєдинку буде мати принаймні не менше аргументів на те, щоб отримати статус офіційного претендента, ніж Девід Хей.