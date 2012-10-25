Помер легендарний тренер Кличка-молодшого

18:16, 25 жовтня 2012
Спорт
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На 69-му році життя помер один з найкращих тренерів в історії боксу, тренер українця Володимира Кличка Емануель Стюард.

Стюард привів українця до світових вершин

Як повідомляє сайт «Чемпіон» з посиланням на boxingnews.com.ua, про це на своїй сторінці в Твіттері повідомив вихованець і друг легендарного тренера Джонатон Бенкс.

"Він пішов, але ніколи!!! не буде забутий. Ти провів хороший бій і закінчив свій шлях. Із сльозами на очах я кажу: Почивай з миром, Емануель Стюард", - написав Д.Бенкс.

Раніше повідомлялося, що Е.Стюард мав серйозні проблеми зі здоров'ям.

Е.Стюард народився 7 липня 1944 року у Західній Вірджинії (США). Боксом почав займатися з дитинства.

На любительському рингу Е.Стюард провів 98 поєдинків, 95 з яких переміг. Апогеєм його спортивної кар'єри стала перемога у найлегшій вазі на престижному турнірі "Золоті рукавички" у найлегшій вазі.

Учнями Е.Стюарда вважають себе такі видатні боксери, як Майк Мурер, Евандер Холіфілд, Хуліо Сезар Чавес, Леннокс Льюїс, Оскар де ла Хойя.

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