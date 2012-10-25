Михайличенко: Ми не заслуговували на поразку

«Хочу сказати, на мій погляд, гра вийшла цікавою і змістовною. Що стосується командних дій, результат це не підтвердив, але тактика на гру була обрана такою, щоб досягти результату», - цитує Михайличенка прес-служба «Динамо», - «Не роблячи глибокого аналізу наших дій, саме індивідуальні помилки призвели до того, що ми не можемо говорити про позитивний результат. Наше турнірне становище ускладнилося, але попереду дві домашні гри з головними фаворитами за вихід з групи. Будемо готуватися, граючи в такому інтенсивному графіку, потрібно вміти психологічно перебудовуватися на наступну зустріч. Ми не заслуговували сьогодні на поразку, для мене це абсолютно ясно. «Динамо» не дозволило зіграти «Порту» в притаманний йому гострий атакуючий футбол. За всю гру у суперника було чотири удари по воротах - це майже 100% реалізація. Тут потрібно говорити про сильні індивідуальні дії гравців «Порту». Але мали місце і помилки наших футболістів. Все це не дозволило досягти результату, який би ми вважали сприятливим», - зазначив Михайличенко.

Щодо можливості команди прогресувати тренер сказав наступне: «Звичайно, ми працюємо з командою, в яку віримо, яку любимо і поважаємо. Хлопці готові до запропонованої нами роботи і принципів ведення гри. Перебудова дається важко, але від неї нікуди не дінешся».