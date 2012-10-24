Динамо у тяжкій боротьбі поступилося Порту

Порту - Динамо (Київ) - 3:2 (Варела 15, Мартінес 36, 78 - Гусєв 21, Ідейє 72)

У другому матчі цієї групи Динамо (Загреб) - ПСЖ 0:2.

Після трьох турів у групі лідирує Порту з 9 очками. У ПСЖ - 6, у Динамо (Київ) - 3 і у Динамо (Загреб) немає очок.

Решта матчів:

Група B. Арсенал - Шальке 0:2, Монпельє - Олімпіакос (Пірей) 1:2

Група C. Зеніт - Андерлехт 1:0, Малага - Мілан 1:0

Група D. Боруссія - Реал (Мадрид) 2:1, Аякс - Манчестер Сіті - 3:1