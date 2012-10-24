На головного тренера збірної з футболу вже є шість кандидатур

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України з посиланням на голову Комітету національних збірних, голову тренерської ради Михайла Фоменка.

За його словами, тренери українських футбольних клубів вже надали ФФУ свої пропозиції. «Серед названих кандидатур найчастіше згадувались прізвища Миколи Павлова, Олександра Заварова, Павла Яковенка, Олексія Михайличенка, Леоніда Буряка та Михайла Фоменка», - сказав він.

Також, за словами М.Фоменка, були озвучені пропозиції і щодо закордонного тренера. «Тренери вказували країни, звідки б вони хотіли бачити спеціаліста. У першу чергу це Німеччина і Англія - оскільки вважають, що там працюють тренери, які будують тактику команд перш за все на основі дотримання ігрової дисципліни. А ця складова сьогодні для нас дуже важлива», - сказав М.Фоменко.

Він повідомив, що після відбору групи претендентів з ними розпочнуться консультації.

Як повідомляв УНІАН, тренером національної збірної України з футболу був Олег Блохін, однак 25 вересня його було призначено головним тренером футбольного клубу “Динамо” (Київ).