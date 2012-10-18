Янукович буде думати про створення нового міністерства

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у виступі перед учасниками ІІІ Спортивного конгресу України.

«Розумію, що без вирішення організаційно-управлінських питань ситуацію важко зрушити з місця. Сфера фізичної культури і спорту достатньо розгалужена і має свою специфіку, яку важко порівняти з іншими. Нам варто також разом подумати про утворення окремого центрального органу виконавчої влади з питань спорту», - сказав В.Янукович.

Також він наголосив на необхідності приділяти особливу увагу будівництву в Україні дитячих та юнацьких спортивних шкіл та різноманітних спортивних споруд.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня 2010 року Президент В.Янукович підписав указ щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади.

Зокрема, було створено Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державну службу інтелектуальної власності України, а також Державну службу молоді та спорту України внаслідок реорганізації Міністерства освіти і науки України та Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту.