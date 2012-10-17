Після скасування матчу в Польщі фани влаштували заплив на трибунах (фото, відео)
11:08, 17 жовтня 2012Спорт
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Збірні Англії та Польщі з футболу не змогли зіграти свій матч у відборі на ЧС-2014.
Фани вирішили не впадати у відчай... Фото зі сторінки Polscy Kibice в Facebook
Поєдинку завадив сильний дощ у Варшаві.
Сильна злива, яка обрушилася на польську столицю, зробила поле варшавського "Народного" стадіону повністю непридатним.
Спершу чиновники сподівалися, що матч буде зіграний пізніше, але погода була іншої думки.
Польські фани, однак, не впали духом і, радіючи як діти, влаштували собі "водні процедури" і перегони по полю зі стюардами.
Поєдинок Польща-Англія має бути зіграний сьогодні ввечері.
За матеріалами iSport.ua
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