Після скасування матчу в Польщі фани влаштували заплив на трибунах (фото, відео)

11:08, 17 жовтня 2012
Спорт
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Збірні Англії та Польщі з футболу не змогли зіграти свій матч у відборі на ЧС-2014.

Фани вирішили не впадати у відчай ... Фото зі сторінки Polscy Kibice в Facebook

Поєдинку завадив сильний дощ у Варшаві.

Сильна злива, яка обрушилася на польську столицю, зробила поле варшавського "​​Народного" ​​стадіону повністю непридатним.

Спершу чиновники сподівалися, що матч буде зіграний пізніше, але погода була іншої думки.

Польські фани, однак, не впали духом і, радіючи як діти, влаштували собі "водні процедури" і перегони по полю зі стюардами.

Поєдинок Польща-Англія має бути зіграний сьогодні ввечері.

За матеріалами iSport.ua

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