Після скасування матчу в Польщі фани влаштували заплив на трибунах (фото, відео)

Поєдинку завадив сильний дощ у Варшаві.

Сильна злива, яка обрушилася на польську столицю, зробила поле варшавського "​​Народного" ​​стадіону повністю непридатним.

Спершу чиновники сподівалися, що матч буде зіграний пізніше, але погода була іншої думки.

Польські фани, однак, не впали духом і, радіючи як діти, влаштували собі "водні процедури" і перегони по полю зі стюардами.

Поєдинок Польща-Англія має бути зіграний сьогодні ввечері.

За матеріалами iSport.ua