Баль: гол психологічно зламав хлопців

Про це після гри заявив в.о. головного тренера "синьо-жовтих" Андрій Баль.

"Загубили чотири очки в двох матчах, планували, звісно, виступити краще. Атакувальні гравці не були такі активні, як потрібно, оборонці Чорногорії перекрили все, а ударів з дальньої дистанції було дуже мало", - почав він.

"Всі хлопці - профі, після гри з Молдовою ми їм сказали забути все, були і індивідуальні розмови, і загальна підготовка. Виходили, але гол психологічно зламав хлопців", - припустив Баль.

За його словами, Ярмоленка, котрий зараз трохи розгубив форму, розраховували випустити у другому таймі. Заміни були зроблені для посилення гри, вони вимагають максимальної самовіддачі, але її дехто з гравців не продемонстрував.

"Яку тактику обирали? Флангові атаки, фланги працювали, у першому таймі лівий був не таким активним, але після перерви працювали обидва", - вважає тренер.

"Напевно, гра з Англією дала хлопцям деяку не впевненість, а вже самовпевненість. Треба опускатися на землю, не велася боротьба - верхова та за підбирання була програна", - продовжив Баль.

"Чи були у мене більш гіркі хвилини? Сила кожного спортсмена - характер, треба ніколи не ламатися і проводити ту лінію, в яку віриш", - відповів тренер.

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