Українця Усика визнали найкращим боксером світу 2012 року

Визначилися переможці найпрестижнішої церемонії нагородження найкращих боксерів року, яку щорічно проводить Міжнародна асоціація аматорського боксу (AIBA). Переможці церемонії обиралися у 10 номінаціях.

У номінації «Найкращий боксер елітного чоловічого дивізіону 2012», незалежно від вагових категорій, перемогу здобув - українець Олександр Усик (вагова категорія 91 кг), повідомляє сайт Національного Олімпійського комітету України.

Харизматичний та неймовірно талановитий боксер з Сімферополя вразив увесь спортивний світ своїми яскравими та беззаперечними перемогами на Іграх XXX Олімпіади в Лондоні. А переможний гопак, який О.Усик продемонстрував після перемоги у фіналі Олімпіади над італійцем Клементе Руссо, не залишив байдужими нікого.

Нагадаємо, що у 2009 році перемогу у даній номінації здобув дворазовий Олімпійський чемпіон Василь Ломаченко.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав О.Усика з нагородою та визнанням його таланту й успіху усім світом.