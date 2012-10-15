Українця Усика визнали найкращим боксером світу 2012 року
Українського боксера Олександра Усика визнано найкращим боксером світу 2012 року.
Визначилися переможці найпрестижнішої церемонії нагородження найкращих боксерів року, яку щорічно проводить Міжнародна асоціація аматорського боксу (AIBA). Переможці церемонії обиралися у 10 номінаціях.
У номінації «Найкращий боксер елітного чоловічого дивізіону 2012», незалежно від вагових категорій, перемогу здобув - українець Олександр Усик (вагова категорія 91 кг), повідомляє сайт Національного Олімпійського комітету України.
Харизматичний та неймовірно талановитий боксер з Сімферополя вразив увесь спортивний світ своїми яскравими та беззаперечними перемогами на Іграх XXX Олімпіади в Лондоні. А переможний гопак, який О.Усик продемонстрував після перемоги у фіналі Олімпіади над італійцем Клементе Руссо, не залишив байдужими нікого.
Нагадаємо, що у 2009 році перемогу у даній номінації здобув дворазовий Олімпійський чемпіон Василь Ломаченко.
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав О.Усика з нагородою та визнанням його таланту й успіху усім світом.