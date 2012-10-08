Шахтар обіграв Металіст

"Гірники" втілили свою ігрову перевагу в результат ще в першому таймі. На 16-й хвилині "Шахтар" заробив пенальті після фолу Гуйє на Хюбшмані у власному штрафному майданчику, однак Вілліан 11-метровий удар не реалізував. Крім того, з лави запасних був вилучений головний тренер харківської команди Мирон Маркевич, який бурхливо висловлював своє невдоволення рішенням рефері.

На 26-й хвилині Фернандіньо гострим пасом з центру поля "розрізав" оборону "Металіста", вивів Мхітаряна один на один з Горяїновим, а вірменський півзахисник оформив 14-й свій гол у сезоні.

Перед свистком на перерву "Шахтар" подвоїв свою перевагу завдяки точному дальньому удару Ілсіньо. Бразилець після передачі Вілліана потужно вистрілив з-за меж штрафного майданчика у ближній верхній кут воріт харківської команди.

"Металісту", який другий тайм провів в атаках, вдалося забити лише під завісу поєдинку, проте гол Крістальдо скасував арбітр, який побачив у аргентинця офсайд.

Чемпіонат України

Прем'єр-ліга. 11-й тур

Металіст - Шахтар - 0:2

Голи: Мхітарян, 25 (0:1); Ілсіньо, 42 (0:2).

Gazeta.ua