Шахтар обіграв Металіст
Донецький "Шахтар" обіграв на виїзді харківський "Металіст" з рахунком 2:0 в матчі 11-го туру української прем'єр-ліги.
"Гірники" втілили свою ігрову перевагу в результат ще в першому таймі. На 16-й хвилині "Шахтар" заробив пенальті після фолу Гуйє на Хюбшмані у власному штрафному майданчику, однак Вілліан 11-метровий удар не реалізував. Крім того, з лави запасних був вилучений головний тренер харківської команди Мирон Маркевич, який бурхливо висловлював своє невдоволення рішенням рефері.
На 26-й хвилині Фернандіньо гострим пасом з центру поля "розрізав" оборону "Металіста", вивів Мхітаряна один на один з Горяїновим, а вірменський півзахисник оформив 14-й свій гол у сезоні.
Перед свистком на перерву "Шахтар" подвоїв свою перевагу завдяки точному дальньому удару Ілсіньо. Бразилець після передачі Вілліана потужно вистрілив з-за меж штрафного майданчика у ближній верхній кут воріт харківської команди.
"Металісту", який другий тайм провів в атаках, вдалося забити лише під завісу поєдинку, проте гол Крістальдо скасував арбітр, який побачив у аргентинця офсайд.
Чемпіонат України
Прем'єр-ліга. 11-й тур
Металіст - Шахтар - 0:2
Голи: Мхітарян, 25 (0:1); Ілсіньо, 42 (0:2).
Gazeta.ua