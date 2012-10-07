Динамо поступилося Дніпру

Як передає ТСн Проспорт, господарі з перших хвилин кинулися на ворота суперника і на 12-й хвилині забили перший гол. Відзначився Євген Селезньов. Свою перевагу дніпряни подвоїли на 83-й хвилині - забив Матеус.

На останніх секундах зустрічі Мігель Велозу відквитав один м'яч, але на більше киянам не вистачило часу. "Дніпро" вдруге за три сезони обіграло киян на свому полі і повернулося на друге місце в турнірній таблиці.

