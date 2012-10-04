Металіст здолав австрійський Рапід

У Харкові завершився матч групового етапу Ліги Європи, де місцевий "Металіст" приймав австрійський "Рапід".

Матч закінчився з рахунком 2:0 на користь господарів поля (Едмар 65, Шав'єр 80). В іншому матчі цієї групи зіграли Русенборг - Байєр 0:1 Нагадаємо, що в першому турі "Металіст" на виїзді зіграв унічию - 0:0 з німецьким "Байєром", а "Рапід" вдома програв норвезькому "Русенборгу" - 1:2. Решта матчів Група G. Базель - Генк 2:2, Відеотон - Спортинг 3:0 Група H. Нефтчі - Інтер (Мілан) 1:3, Рубін - Партизан 2:0 Група I. Хапоель (Кірьят-Шмона) - Ліон 3:4, Спарта (Прага) - Атлетик 3:1 Група J. Лаціо - Марібор 1:0, Панатінаїкос - Тоттенхем 1:1 Група L. Ганновер - Леванте 2:1, Гельсінгборг - Твенте 2:2

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