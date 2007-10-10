Повії стали спонсорами футбольного клубу

Італійський футбольний клуб "Тренто", що виступає у четвертій лізі національного чемпіонату, підписав спонсорський контракт з агентством по виклику дівчат легкої поведінки. Реклама агентства Casa Bianca ("Білий дім") розміщена на офіційному сайті клубу. За договором "Тренто" одержав 10 тисяч євро, повідомляє Sky News.

Реклама агентства Casa Bianca розміщена на сайті команди в розділі "спонсори". Раніше, натиснувши на банер, відвідувач міг потрапити на сторінку агентства, але тепер це посилання не працює. Сайт Casa Bianca вийшов з ладу у вівторок 9 жовтня через велику кількість відвідувачів.

За інформацією Sky News, Casa Bianca рекламує себе як "місце, де ви отримаєте все, що захочете". Вартість послуг, пропонованих агентством, складає 180 євро за одну дівчину на годину, причому розраховуватися можна за допомогою пластикових карт.

Інцидент зі спонсором футбольного клубу вже викликав незадоволення міської ради Трентіни. Член ради Іва Беразі, яка відповідає за спортивне життя міста, заявила, що вона почувається ображеною у зв`язку з підписанням клубом контракту з агентством повій. Беразі висловила сподівання, що "Тренто" відмовиться від співпраці з Casa Bianca.

Лента.ру