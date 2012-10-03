У Києві ледве не побилися уболівальники

Як повідомили нам в столичній міліції, на початку 20.00 по спецлінії «102» надійшло повідомлення від громадянина про те, що, начебто, на виході станції метро Кловська відбувається масова бійка.

«Відразу до вказаного місця було спрямовано наряди міліції. По їх прибуттю було встановлено, що уболівальники команди «Динамо» (Загреб) в кількості приблизно 20 осіб вийшли на поверхню метрополітену, де у той час перебувало приблизно півтора десятка вболівальників київського «Динамо».

Внаслідок чого в якийсь момент між прихильниками обох команд зав’язалась словесна перепалка. Однак, в результаті втручання співробітників міліції, які розсікли ланцюгом обидві сторони, розвитку будь-яких радикальних подій, якщо такі хтось і планував, вдалося уникнути», - зазначили в столичному главку міліції.