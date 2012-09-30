Кличко-молодший не зможе брати участь в Олімпійських іграх 2016 року

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA / WBO / IBF Володимир Кличко не зможе брати участь в Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро (Бразилія). Про це повідомляє allboxing.ru.

Президент Німецької федерації боксу (DBV) Юрген КІАС заявив, що «в Олімпійських іграх зможуть взяти участь спортсмени, вік яких не досяг 40 років» і їх послужний список боїв на професійному рингу може налічувати «максимум 15 боїв».

Володимир Кличко провів вже 61 бій і за 4 місяці до початку ОІ-2016 йому виповниться 40 років. Володимир може спробувати здійснити другу свою мету: стати володарем титулів чемпіона світу у 5 версіях, повідомляє Stern.de.

Нагадаємо, переможець ОІ-1996 Володимир мав намір спробувати завоювати золоту олімпійську медаль через 20 років після завоювання першої.