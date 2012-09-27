Тернопільчанин став чемпіоном світу з армреслінгу

Як повідомили УНІАН в управлінні фізичної культури та спорту Тернопільської облдержадміністрації, на ХХХІV чемпіонаті світу з армспорту, який проходив в Бразилії минулого тижня, спортсмен завоював дві золоті медалі.

27-річний кременчанин здобув перемогу в змаганні як на ліву, так і на праву руку у ваговій категорії понад 110 кг.

Довідка УНІАН. Заслужений майстер спорту багаторазовий чемпіон світу, Європи та України А. Пушкар є вихованцем спортивного товариства «Колос». Зараз працює тренером з рукоборства в Тернопільському національному економічному університеті, а також в рідному Кременці.