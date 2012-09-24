Динамо поки тренуватиме Хацкевич, а Сьомін думає, що досі «виконує контракт»

Про це повідомляє Чемпионат.com. У найближчі дні керівництво столичного клубу має намір назвати прізвище нового керманича команди.

Сам же екс-тренер "Динамо" Юрій Сьомін в інтерв'ю ТСН заявив, що сумлінно виконує свої контракті зобов'язання в "Динамо" і не розуміє причину свого звільнення.

"Я вам одне можу сказати – у мене в контракті написано, що я всі задачі виконую, контрактні зобов'язання всі виконую. Якщо вихід до групового етапу Ліги чемпіонів відбувся, задача вважається виконаною. Задача в цьому році виконана", - заявив Сьомін.

Натомість президент "​​Динамо" Ігор Суркіс прокоментував своє рішення звільнити Юрія Сьоміна з посади головного тренера команди так: "Рішення було прийняте сьогодні мною. Особистої розмови з Сьоміним в мене не було. Як Юрій Павлович дізнався про відставку? Якщо він відвідував офіційний сайт клубу, він про це дізнався. Це рішення стосується всього тренерського штабу, який працював з Сьоміним. Я вважаю, Юрію Павловичу після матчу з "Шахтарем" треба було летіти не в Москву, а в Київ".