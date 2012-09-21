ФІФА планує ввести електронну фіксацію голів уже на ЧС-2014

Про це заявив президент організації Зепп Блаттер під час візиту в Молдову.

Він зазначив, що це стане можливим, якщо технологія успішно пройде тест на Клубному чемпіонаті світу в Японії, який відбудеться у грудні цього року.

"На жаль, у нас не було можливості зробити це раніше, на Кубку світу-2010 у ПАР, коли не був зарахований гол англійця Френка Лемпарда у ворота збірної Німеччини. Судді не побачили, що після його удару м'яч перетнув лінію воріт. Ми не можемо дозволити, щоб аналогічні ситуації повторювалися ", - цитує Блаттера ТСН.

Як повідомляв УНІАН, подібна ситуація сталася під час матчу Евро-2012, коли суддівська бригада на чолі з Віктором Кашшаї "не побачила" гол українського футболіста Марко Девіча у ворота збірної Англії.

