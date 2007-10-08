У Києві пройде семінар ФІФА з пляжного футболу

9-10 жовтня в Києві в Будинку футболу пройде семінар ФІФА з пляжного футболу, в якому візьмуть участь делегати з країн СНД і Балтії, а також представники Міжнародної футбольної федерації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФФУ, на семінарі будуть презентовані програми розвитку пляжного футболу, який з 2004 року перебуває під егідою ФІФА.

Прес-служба нагадує, що влітку нинішнього року Комітет із футзалу й пляжного футболу створено у Європейському союзі футбольних асоціацій, а його головою обраний президент ФФУ, член Виконкому УЄФА Григорій СУРКІС.

Як йдеться у повідомленні, гості з країн СНД і Балтії звітуватимуть на семінарі за підсумками роботи, поведеної за останній рік − розповідатимуть про досягнуті успіхи, проблеми, окреслюватимуть перспективи розвитку пляжного футболу в своїх асоціаціях. Делегати також послухають лекції й відвідають практичні заняття на тему «Ефективна організація й проведення змагань на національному та міжнародному рівнях». Доповіді про нові тенденції в роботі тренерів прочитають екс-зірка іспанської збірної АМАРЕЛЛЄ й наставник збірної України Віталій ШИШОВ.

Окрема увага на семінарі приділятиметься маркетинговим проблемам цього різновиду футболу. Із відповідною промовою виступлять президент Асоціації пляжного футболу України Сергій ХАРЧЕНКО та Сергій КУЧЕРЕНКО, генеральний директор групи компаній «Євроформат» - головного партнера АПФУ. За підсумками семінару 10 жовтня о 15.00 у Будинку футболу відбудеться прес-конференція.