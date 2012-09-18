Динамо стартує у Лізі чемпіонів
08:59, 18 вересня 2012Спорт
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Сьогодні перший з українських клубів почне боротьбу у Лізі чемпіонів матчем у груповому етапі.
”Динамо” стартує матчем з ПСЖ
У Парижі на стадіоні «Парк де Пренс» київське «Динамо» зіграє із другою командою Франції ПСЖ. Трансляція матчу - на телеканалі 2 +2 о 21.45.
В іншому матчі групи А, до якої потрапив українськиї віце-чемпіон, загребське «Динамо» прийматиме «Порту».
Чемпіон України розпочне боротьбу у груповому етапі Ліги Чемпіонів завтра, приймаючи у Донецьку чемпіона Данії «Норшелланн».
Як повідомляв УНІАН, в результаті жеребкування українські клуби потрапили відповідно до груп А та Е:
Група А: "Порту", "Динамо "Київ", ПСЖ, "Динамо" Загреб.
Група E: "Челсі", "Шахтар", "Ювентус", "Норшеллан".
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