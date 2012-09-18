Динамо стартує у Лізі чемпіонів

У Парижі на стадіоні «Парк де Пренс» київське «Динамо» зіграє із другою командою Франції ПСЖ. Трансляція матчу - на телеканалі 2 +2 о 21.45.

В іншому матчі групи А, до якої потрапив українськиї віце-чемпіон, загребське «Динамо» прийматиме «Порту».

Чемпіон України розпочне боротьбу у груповому етапі Ліги Чемпіонів завтра, приймаючи у Донецьку чемпіона Данії «Норшелланн».

Як повідомляв УНІАН, в результаті жеребкування українські клуби потрапили відповідно до груп А та Е:

Група А: "Порту", "Динамо "Київ", ПСЖ, "Динамо" Загреб.

Група E: "Челсі", "Шахтар", "Ювентус", "Норшеллан".

